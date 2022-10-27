В РПЦ прокомментировали совет священника Васильева больше рожать, чтобы не бояться за сыновей-военных

Замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе после совета протоиерея Михаила Васильева женщинам больше рожать, чтобы не переживать за сыновей-военных, заявил «Газете.Ru», что жизнь каждого ребенка одинаково ценна, независимо от количества детей в семье.

«Мы считаем, что как во дни мира, как и во времена конфликтов и испытаний многодетность укрепляет родителей, дает им силы жить и трудится несмотря на все вызовы нашего времени. Но разумеется, что жизнь, здоровье и благополучие каждого ребенка, много ли их в семье или один, — для родителя одинаково ценны», — сказал он.

Ранее протоиерей Михаил Васильев в эфире телеканала «Спас» на вопрос ведущей о том, понимает ли он чувства матерей, желающих избавить своих сыновей от мобилизации, ответил, что многодетным мамам легче расставаться со своими детьми.

«Я понимаю, что каждой даме Господь в большинстве случаев попустил родить множество деток. И если дама, исполняя эту заповедь божью «плодитесь и размножайтесь», отказалась от искусственных средств прерывания беременности в самом широком спектре, то, очевидно, ребеночек у нее будет не один, а больше. А значит, ей не так больно и страшно будет с ним расставаться», — заявил священник.