Житель Омска подозревается в сексуальном насилии над своими малолетними детьми

close
100%
Depositphotos

В Омской области 34-летний местный житель подозревается в сексуальном насилии над своими малолетними детьми. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

В октябре текущего года в полицию обратилась 19-летняя сестра двух мальчиков и девочки, которая рассказала, что мужчина систематически совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера. Отмечается, что оба родителя злоупотребляют спиртным, и в июле этого года дети были изъяты из семьи.

В настоящий момент россиянин задержан, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста. В настоящий момент расследование продолжается.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, кроме того, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям профилактических служб», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Москве задержали 36-летнего уроженца Ставропольского края за изнасилование малолетней девочки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть