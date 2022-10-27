Уральское мороженое захватывает рынок Азии

Хладокомбинат №3 в Екатеринбурге начал поставки мороженого в Китай и Монголию. Кроме того, планируется освоение рынка во Вьетнаме.

«Вафельные стаканчики наполняют сладкой смесью. Перед тем как попасть в рожок, мороженое сначала пастеризовали при температуре 96 градусов, а затем еще 12 часов оно настаивалось. В день машина выпекает 400 кг стаканчиков. Чтобы обеспечить бесперебойную работу оборудования, предприятие взяло курс на импортозамещение», — рассказали представители Хладокомбината.

Как рассказала начальник отдела маркетинг предприятия Любовь Кукарских, на заключительном этапе приготовления смеси она попадает в емкости объемом 5 тонн - молочные танки.

«За счет такого количества этих танков, мы выпускаем до 50 тонн мороженого в сутки», — отметила она

После упаковки готовое мороженое отправляется в заморозку. Температура в камере минус 40 градусов. Там работают исключительно мужчины, сменяя друг друга каждые полчаса.

Представители Хладокомбината подчеркнули, что для обеспечения бесперебойной работы оборудования, предприятие взяло курс на импортозамещение. При этом практически все импортное оборудование на фабрике уже заменили отечественным.

«Когда наша деталь какая-то ломается, чертят чертежи, передают на завод-производитель, наш российский, нам ее изготавливают. В основном, мы уже все заменили, справляемся совместными усилиями», — рассказала начальник отдела рекламы и PR Екатерина Егорова.

Сегодня на хладокомбинате производят 150 видов мороженого. Новинкой станет мороженое для вегетарианцев из кокосового молока.