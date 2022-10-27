Стало известно, как Собчак смогла въехать в Литву

Глава госбезопасности Литвы пояснил, что Собчак въехала в страну по израильскому паспорту

Российская телеведущая Ксения Собчак смогла въехать в Литву, так как имеет израильский паспорт. Об этом сообщил директор департамента госбезопасности балтийской республики Дарюс Яунишкис, сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Ziniu radijas.

Это первое официальное подтверждение того, что журналистка покинула Россию и пересекла границу Литвы.

Накануне Тверской суд Москвы поместил коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и экс-главреда Tatler Ариана Романовского под арест до 24 декабря. Они подозреваются в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова за удаление поста в Telegram-канале «Тушите свет». Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Пост удалили после договоренности об оплате между стороной Чемезова и Кириллом Сухановым, следует из материалов дела.

По словам источников, Собчак также проходит по делу как подозреваемая. Телеведущая, по данным СМИ, уехала из России в Литву. Она назвала дело против Суханова «облавой на ее редакцию... которую надо было прижать».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть