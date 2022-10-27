Медвежонок «объел» поселок на Сахалине

Медвежонок напугал своими прогулками по улицам жителей Тымовского

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Телеграм-канал «ЧП Сахалин»

В поселок городского типа Тымовский на Сахалине вышел медвежонок. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сахалин» и публикует кадры с места событий.

Жители Тымовского повстречали на улице медвежонка. Он пробежался по улице в районе супермаркета. Перед этим он украл рыбку у одного из местных жителей. Медвежонок снял висевшего на сушке лосося.

Далее он направился к мусорным бакам и долго в них копошился, выискивая еду.

Как сообщается, с медвежонком будут разбираться региональные охотоведы и полиция.

Ранее сообщалось, что альпинист из Японии отбился от медведя, напавшего на него во время восхождения.

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