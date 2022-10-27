Врач призвал не использовать сок лука и чеснока против насморка

Врач Андрей Тяжельников отметил в разговоре с РИА Новости, что капать в нос при насморке сок лука и чеснока опасно, так как можно повредить слизистую.

Он отметил, что в период циркулирования вирусов необходимо сбалансированно питаться, тепло одеваться и принимать витамины, в частности C и D.

«Такие традиционные средства, как лук и чеснок, несомненно, имеют полезные свойства. <…> Но принимать их нужно внутрь в качестве добавки к еде, но не закапывания сока лука или чеснока в нос. Так можно только повредить слизистую», — отметил Тяжельников.

Он подчеркнул, что промывать нос и полоскать горло полезно солевым растворами. Кроме того, можно закаляться.

«Но как бы мы ни соблюдали меры предосторожности в период распространения вирусных инфекций, единственный гарантированный способ защиты от гриппа и его осложнений – это вакцинация», — добавил врач.

Ранее врач-кардиолог Рустем Османов сообщил, что ингаляции паром и горчичники при высокой температуре могут вызвать осложнения.