Защита коммерческого директора Собчак Суханова намерена обжаловать его арест

Защита коммерческого директора ведущей Ксении Собчак Кирилла Суханова намерена обжаловать его арест по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Об этом заявила РИА Новости его адвокат Светлана Липатова.

«Скорее всего, обжалуем [арест]», — сказала Липатова.

26 октября Тверской суд Москвы арестовал Суханова до 24 декабря. Его обвиняют вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова за нераспространение информации в Telegram-канале. Следователь в ходе заседания заявил, что обвиняемого задержали в ресторане Regent при получении транша в 800 тыс. рублей.

В суде Суханов сказал, что готов извиниться перед Чемезовым и признать, что требовал у него 800 тыс. рублей, «но только эту сумму».

Собчак, которая также проходит по делу о вымогательстве вымогательстве, заявила, что не верит в обвинения. По ее мнению, дело против Суханова является «облавой на ее редакцию — последнюю свободную редакцию в России, которую надо было прижать».

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