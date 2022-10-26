Суд приговорил бывшего вице-премьера Крыма к 8 годам колонии за взяточничество

Суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего зампредседателя совета министров Крыма Виталия Нахлупина к восьми годам колонии за взятку в особо крупном размере. Информация об этом опубликована на официальном сайте суда.

«Нахлупин... признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет со штрафом 16 млн 124 тыс. рублей», — говорится в сообщении. Уточняется, что приговоренный будет отбывать наказание в колонии строгого режима

Ранее сообщалось, что в отношении военного комиссара Крыма Юрия Лымаря возбудили уголовное дело по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток.

По данным следствия, Лымарь за денежное вознаграждение давал незаконные поручения своим подчиненным об освобождении граждан от прохождения срочной военной службы.

В настоящее время сотрудники военной контрразведки проводят мероприятия с подозреваемым, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.