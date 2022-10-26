ГУВД: у жителя Запорожской области изъяли тротиловые шашки и гранату

Сотрудники полиции в Токмаке Запорожской области изъяли у местного жителя тротиловые шашки, детонатор и гранату. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале ГУВД по Запорожской области.

Уточняется, что сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию от «неравнодушных граждан» и при поддержке силовых ведомств установили, что оружие и боеприпасы хранились в одном из гаражей города Токмак.

При его осмотре полицейские изъяли тротиловые шашки, электронный детонатор и гранату Ф-1 с запалом.

Согласно сообщению, также был установлен владелец оружия — на данный момент ведутся мероприятия для его задержания.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что жители региона, знающие о готовящихся терактах и не сообщившие об этом, будут выдворены на Украину.

До этого Балицкий сообщал о ликвидации 30 диверсантов, пытавшихся проникнуть на территорию Запорожской атомной электростанции.