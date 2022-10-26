Тело 14-летнего школьника нашли на улице в Оренбургской области

close
100%
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В Оренбургской области на улице было найдено тело 14-летнего школьника, сообщает местный портал «Orenday».

Инцидент произошел вечером 25 октября 2022 года в Бузулуке на улице Чапаева. Отмечается, что рядом с телом подростка был найден пакет и газовый баллончик.

По факту случившегося сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти ребенка.

Ранее сообщалось, что тело Елены Радченко, гражданки РФ, пропавшей на прошлой неделе на таиландском острове Пхукет было найдено в море. Женщину обнаружили в одном километре от того места, где она заходила в воду.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть