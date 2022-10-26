Тело 14-летнего школьника нашли на улице в Оренбургской области

В Оренбургской области на улице было найдено тело 14-летнего школьника, сообщает местный портал «Orenday».

Инцидент произошел вечером 25 октября 2022 года в Бузулуке на улице Чапаева. Отмечается, что рядом с телом подростка был найден пакет и газовый баллончик.

По факту случившегося сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти ребенка.

Ранее сообщалось, что тело Елены Радченко, гражданки РФ, пропавшей на прошлой неделе на таиландском острове Пхукет было найдено в море. Женщину обнаружили в одном километре от того места, где она заходила в воду.