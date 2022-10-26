Гражданина Южной Кореи задержали в Москве за изнасилование и мошенничество

В Москве задержали 34-летнего гражданина Южной Кореи Банга Хеонгсеока по запросу Интерпола. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

На родине мужчина обвиняется в изнасиловании, мошенничестве и запугивании своих жертв. Его объявили в международный розыск.

Хеонгсеока задержали 25 октября 2022 года на Рочдельской улице и заключили под стражу. Об этом российские правоохранительные органы уведомили Интерпол.

Ранее сообщалось, что служба безопасности Норвегии задержала в городе Тромсё мужчину, который подозревается в шпионаже в пользу Российской Федерации — им оказался 30-40-летний гражданин Бразилии. Полиция предполагает, что у фигуранта поддельные документы, в действительности же он может быть гражданином РФ и работать на российские спецслужбы.