Под Новосибирском женщину задержали за убийство лежащего на диване мужа топором

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В Новосибирской области задержали 36-летнюю местную жительницу по подозрению в убийстве 52-летнего супруга. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел 24 октября 2022 года в рабочем поселке Станционно-Ояшинский. Между мужем и женой произошел конфликт. Разозлившись, женщина схватила топор и несколько раз ударила супруга, который лежал на диване, по голове. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

Подозреваемую задержали. Следствие ходатайствует о ее аресте. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее сообщалось, что на Алтае по факту убийства многодетной местной жительницы возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления был задержан 39-летний бывший муж жертвы. Мужчина увидел свою бывшую жену с другим мужчиной, приревновал и начал ее преследовать. Когда женщина остановилась на обочине, злоумышленник подбежал к автомобилю, разбил стекло, схватил увиденный им в машине складной нож, которым нанес жертве множественные удары.

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