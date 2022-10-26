Жители России собрали более 3 млрд рублей на помощь бойцам и жителям Донбасса

Заместитель руководителя исполкома Народного фронта Сергей Горбунов сообщил, что за пять месяцев на помощь бойцам и жителям Донбасса было собрано более 3 млрд рублей. Сбор проходил в рамках проекта Общероссийского Народного фронта «Все для Победы», пишет ТАСС.

«Сейчас россияне и российские компании перечислили уже 3 млрд рублей, средний чек от простого гражданина составляет почти 3 тыс. рублей», - сказал Горбунов.

Он напомнил, что проект стартовал летом. «Работать на территории ЛНР и ДНР мы начали с февраля. Сначала акция была направлена на помощь мирным жителям - мы доставили более 9 тысяч тонн груза, медикаментов, обеспечивали Мариуполь питьевой водой. В июне была придумана акция «Все для Победы», — сказал Горбунов.

ОНФ совместно с военными корреспондентами начал помогать конкретным подразделениям - по их запросам доставлять все самое необходимое на линию фронта, добавил он. Кроме того, был организован отдельный сбор средств для мирных жителей, детских домов и домов малютки.

Горбунов уточнил, что многие перечисляют средства на постоянной основе. По его словам, это не обязательно богатые люди

«Есть бабушки, которые с каждой пенсии переводят деньги»,- сказал он.

Заместитель руководителя Россотрудничества, член Центрального штаба Народного фронта Дмитрий Поликанов в свою очередь назвал эту акцию уникальной в новейшей истории России.

«Таких сборов еще не было. Такую огромную сумму собрали. Даже в пандемию было собрано 1,5 млрд рублей, а сейчас за более короткий срок - в два раза больше», - сказал он.

По словам Поликанова, этот сбор абсолютно прозрачный. «Далеко не всегда фонды дают четкую отчетность, показывают, на что ушли деньги. У ОНФ есть внутренний стандарт, можно убедиться, что каждая копейка дошла до адресата. Кроме того, по закону 20% от 3 млрд руб. можно потрать на организационные нужды, но в ОНФ сумма административных расходов в разы меньше», — отметил он.