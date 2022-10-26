Череповчанка пырнула ножом мужчину, который оскорблял ее и говорил, что у нее нет детей

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Суд признал жительницу Череповца виновной в умышленном причинении тяжкого здоровья своему знакомому. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Инцидент произошел 28 июля 2022 года на общей кухне коммунальной квартиры, где россиянка выпивала в компании своих знакомых. Во время застолья между обвиняемой и ее знакомым произошла ссора, и женщина схватила нож и ударила мужчину в спину.

На суде череповчанка вину свою признала и пояснила, что мужчина весь вечер оскорблял ее и говорил, что у нее нет детей. Смягчающим обстоятельством стало то, что сразу после происшествия женщина убежала к соседке и вызвала пострадавшему «скорую».

«Череповецкий городской суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком», — говорится в сообщении.

В период испытательного срока женщина должна будет пройти курс лечения от алкоголизма.

Ранее стало известно, что жительницу Красноярского края подозревают в убийстве оскорбившего ее сожителя.

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