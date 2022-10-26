Священнику при крещении солдат в зоне СВО пришлось налить воду в мешки для «груза 200»

Уфимский священник покрестил военнослужащих в зоне СВО с помощью патологоанатомических мешков. Об этом духовник рассказал на своей странице в социальной сети.

Накануне протоиерей Виктор Иванов решил поддержать российских военнослужащих и отправился в зону боевых действий. К священнослужителю обратились двое мужчин и попросили его провести таинство крещения.

В полевых условиях традиционной атрибутики, используемой во время проведения таинства, не нашлось: ни таза, ни тем более купели военные не отыскали. Тогда протоиерей решил использовать полиэтиленовые мешки, которые предназначены для транспортировки и хранения тел погибших.

«На поваленное дерево поставили ящик из-под боеприпасов, проложив его изнутри полиэтиленовым мешком. На это же дерево установили большую Казанскую икону Божией Матери. Для ног принесли картонную коробку, которую также проложили мешком», — написал священник.

Протоиерей отметил, что к использованию мешков для «груза 200» во время крещения военные отнеслись с пониманием.

«Да, все понимают, где находятся и что может произойти, поэтому относятся к этому, как к данности, к реальности, где атрибутика смерти не вводит людей в ступор», — пояснил Виктор Иванов.

Ранее в РПЦ объяснили, что священнослужители могут участвовать в военной операции только в роли духовников.