В Москве мошенники украли 60 млн рублей, внеся в банкомат фальшивые купюры

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tsn24.ru

В Москве неизвестные ограбили банкомат с помощью фальшивых купюр. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В один день сотрудники столичного банка обнаружили, что в банкоматах учреждения оказалось 13 тыс. поддельных купюр. По данным источника, с помощью преступной схемы за два дня злоумышленники смогли зачислить себе на счета 60 млн рублей.

В настоящий момент служба безопасности банка выясняет, как мошенникам удалось «обмануть» банкомат и внести в него тысячи ненастоящих банкнот. По версии директора центра по противодействию мошенничеству Павла Коваленко, банкоматы, принявшие фальшивые деньги, были либо устаревшими, либо со старым ПО.

В настоящий момент по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Установить личности подозреваемых фальшивомонетчиков пока не удалось.

Ранее стало известно, что в Москве мужчина бросил петарду в банкомат на станции метро «Нагатинская».

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