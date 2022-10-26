«Ъ»: арестованный топ-менеджер пожаловался на сокамерника, поющего украинские песни

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Заместитель гендиректора компании «Газпром газораспределение Краснодар» Александр Савостьянов, который был арестован по делу о создании преступного сообщества, заявил, что следствие подсаживает к нему в камеру «неприятный контингент». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам Савостьянова, изначально к нему в камеру подселили торговавшего наркотиками осужденного, который подговаривал предпринимателя пойти на сделку со следствием. Затем сокамерником топ-менеджера стал террорист из Средней Азии, который воздействовал на него чтением молитв. Теперь, по словам предпринимателя, к нему подсадили экстремиста с Украины, который не дает Севастьянову покоя украинскими песнями.

По версии следствия, гендиректор АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев, его заместитель Александр Савостьянов и еще четверо фигурантов дела создали организованное преступное сообщество для совершения «откатов» на 60 млн рублей за подключение к газовым сетям. В ходе заседания в Басманном суде Москвы срок ареста фигурантам дела был продлен до 22 ноября.

Ранее сообщалось, что сын красноярского губернатора Артем Усс, которого арестовали в Италии по подозрению в отмывании денег и уклонении от санкций, отказался от экстрадиции в США.

25 октября в Таганроге возбудили уголовное дело в отношении главного архитектора города Дмитрия Иваненко по обвинению в получении взятки.

До этого Басманный суд Москвы арестовал начальника контрольно-ревизионного управления МЧС России Владимира Репина, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

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