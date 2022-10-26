В Забайкальском крае восьмимесячная девочка утонула в ванной

В Забайкальском крае восьмимесячный ребенок утонул в ванной. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел вечером 25 октября 2022 года в поселке Вершино-Дарасунский Тунгокоченского района. Следствие установило, что 24-летний местный житель наполнил ванну и оставил в ней своих двухлетнего сына и восьмимесячную дочь. Вернувшись через несколько минут, россиянин обнаружил, что девочка захлебнулась и умерла.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В настоящий момент расследование продолжается.

«Следователи СК приступили к производству необходимых следственных действий. Допрошены родители, запрошены данные в органах опеки, полиции. Назначены судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на Сахалине младенец утонул в ванне во время купания с пьяной матерью.