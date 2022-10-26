Тело пропавшей на Пхукете гражданки России найдено в море

Тело Елены Радченко, гражданки РФ, пропавшей на прошлой неделе на таиландском острове Пхукет было найдено в море. Об этом рассказал ТАСС генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов.

Об обнаружении тела сообщила туристическая полиция. Елену Радченко нашли в одном километре от того места, где она заходила.

«Прибывшим вместе с женщиной друзьям предстоит процедура опознания», — уточнил российский консул. Между тем он добавил: «Вместе с тем в полиции уверены, что это она, поскольку на ней был купальник необычного цвета».

Женщина пропала 20 октября. Ее вещи были обнаружены на пляже Найтон. Более 100 человек, включая полицию, водолазов, береговую охрану, участвовали в поисках россиянки. Из-за сезона дождей в эти дни в океане были высокие волны, на пляже были выставлены красные флаги.