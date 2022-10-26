Эксперт Шашлов назвал способ сбить с толку телефонного мошенника

Телефонные мошенники зачастую представляются сотрудниками банков, служб безопасности, прокураторы. О том, как не попасться на удочку мошенников, «Газете.Ru» рассказал эксперт по коммуникациям и специалист в области Public Relations Павел Шашлов.

По словам эксперта, первое, чем пользуется в разговоре по телефону мошенник – это эффект неожиданности. Тревожный звонок может поступить утром или вечером, в выходной или праздничный день – ограничений не существует.

«Главное – застать человека врасплох. Для этого мошенник в звонке четко называет ваши фамилию, имя и отчество, представляется сам, например, сотрудником правоохранительных или фискальных органов», – отмечает специалист.

Когда человек слышит, что ему звонит представитель власти, службы безопасности, ФСБ, прокураторы, у него часто возникает напряжение.

«Чтобы усилить страх быть наказанным, аферисты часто прибегают к конструкции: если вы сейчас моментально не отреагируете, вы автоматические переходите из статуса свидетеля в статус человека под следствием», – приводит пример Шашлов.

На протяжении всего телефонного разговора опытный мошенник играет интонацией: где-то берет паузу, даже может повышать голос, задает уточняющие вопросы.

«При таком звонке мошенник всегда проговаривает лимит времени на общение, например, что у вас осталось пять минут, чтобы решить этот вопрос. В такие моменты осознанность жертвы продолжает стремиться к нулю. Когда «жертва попала на крючок», ее проще довести до момента, когда она отдаст все пароли от всех банковских карт. Манипуляция, давление и агрессия – это неминуемые атрибуты таких переговоров», – говорит эксперт по коммуникациям.

Несмотря на это, противостоять «психотрюкам» мошенников можно. Для этого уточняйте детали: попросите еще раз повторить ФИО звонящего, должность, название ведомства. Часто уже в этот момент злоумышленник начинает сбиваться или тараторить, в голосе пропадает уверенность, начинают звучать угрозы.

Хороший прием сбить с толку мошенника – предложить ему оставить свой номер телефона, чтобы перезвонить позднее, когда вам это будет удобно или когда вы будете находиться с юристом.

Когда вы детализируете звонок, мошенник начинает торопиться перейти к следующему скрипту, потому что не может вас упустить, а также понимает, что второго или третьего звонка у него с вами не будет, поэтому он пытается решить все молниеносно, в противном случае эффект неожиданности не будет достигнут.

«И еще один лайфхак. При звонке мошенника отвечайте: «Товарищ майор, это слишком серьезный вопрос, чтобы решать его по телефону. Диктуйте адрес, я сразу же к вам выезжаю». Ну а если есть возможность – вообще не принимайте вызовы с незнакомых номеров. Чтобы такие звонки вас не беспокоили, настройте телефон так, чтобы дозвониться вам могли только те, чей телефон есть у вас в списке контактов», – рекомендует эксперт.

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