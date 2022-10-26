Эксперт Роскачества рекомендовал слушать музыку в наушниках не более трех часов в день

Многие люди проводят круглые сутки с наушниками в ушах, при этом даже не подозревают, насколько это опасно для здоровья. Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко рассказал «Газете.Ru» о том, как долго можно слушать музыку через наушники, и что будет, если не соблюдать тайминг.

По словам эксперта, считается, что самые тихие звуки, которые способно уловить человеческое ухо, – 10-15 дБ. Для сравнения: уровень громкости шепота составляет около 20-24 дБ, крика – 60-65 дБ, что уже дискомфортно для слуха. Звуки силой от 90 и более дБ и вовсе опасны.

«Уровень шума в наушниках на максимальной громкости составляет примерно 110-130 дБ. Если вы каждый день по несколько часов слушаете в наушниках громкую музыку более безопасных 80 дБ, то вы попадаете в группу риска. Дело в том, что при таком режиме использования наушников серьезно повреждаются слуховые сенсорные клетки и развивается нейросенсорная тугоухость», – предостерегает Кузьменко.

И рекомендует не слушать музыку в наушниках более 2 часов подряд или более 2-3 часов в день. Также особенно вредно для слуха, по словам эксперта Роскачества, пользоваться наушниками в метро.

«Если же вы слушаете музыку в подземке, следите, чтобы громкость музыки не заглушала шум транспорта. Надо заметить, что врачи-оториноларингологи особенно не рекомендуют использовать внутриканальные наушники, потому что они направляют звук точно на барабанную перепонку. В результате этого возникает избыточное звуковое давление, которое может вызвать повреждение внутреннего уха и слухового нерва», – констатирует старший специалист по тестированию цифровых продуктов.

Так, лучше и безопаснее для слуха пользоваться большими накладными или полноразмерными наушниками, которые закрывают ушную раковину. Они передают в ухо менее плотный звук, дают возможность более равномерного распространения звуковой волны.

«Но даже такими наушниками рекомендуется пользоваться не более 2-3 часов в день. При этом громкость не должна быть максимальной, достаточно 60% от максимального уровня. Чтобы не пришлось вкручивать громкость на максимум в шумных местах, используйте по возможности функцию активного шумоподавления», – советует Кузьменко.

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