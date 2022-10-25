В Подмосковье подростки изготовили петарду и попали в больницу с ожогами после взрыва

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В Московской области двое подростков попали в больницу после того, как взорвали самодельную петарду. Об этом сообщает издание mk.ru.

Инцидент произошел в одном из сел Дмитровского района 24 октября 2022 года. Трое одноклассников 12-13 лет пошли за гаражи, чтобы воззвать петарду, которую изготовил один из них. Они прикатили шину от грузовика и установили взрывчатку на нее, после чего подожгли фитиль.

Однако петарда не взорвалась, тогда мальчики сели вокруг нее и наблюдали, как она тлеет. Когда один из подростков начал тыкать петарду палкой, раздался хлопок.

Двое детей получили ожоги лица и рук 1-й и 2-й степени — третий отделался ссадинами. По мнению сотрудников правоохранительных органов, дети использовали карбид.

Ранее сообщалось, что мужчина бросил петарду в банкомат, находящийся у выхода со станции «Нагатинская» Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена.

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