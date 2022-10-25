На американку напал разъяренный бизон и ударил рогом в спину

В США местная жительница попала в больницу после нападения бизона. Об этом сообщает The New York Post.

Инцидент произошел на территории парка Caprock Canyons State Park and Trailway в штате Техас. На кадрах видеозаписи видно, как женщина проходит мимо быков и один из них замечает американку, после чего нападает.

Она попыталась убежать от животного, но тот успел ударить ее в спину рогами, после чего отступил. Пострадавшую госпитализировали — врачи диагностировали у нее ссадины.

Ранее сообщалось, что медведица напала на жительницу штата Вашингтон, США, рядом с ее домом. Женщина выпустила свою собаку на прогулку, а самка черного медведя напала на нее сзади и повалила на землю. Специалист по изучению дикой природы Рич Босолей рассказал, что жертва «повернулась и треснула ей прямо по носу».