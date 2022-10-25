Под Новосибирском женщина разозлилась из-за плача 6-месячного сына и ударила его об диван

close
100%
Freepik.com

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летней местной жительницы, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности шестимесячному ребенку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел в середине июня 2022 года в Барабинске. Женщина не могла успокоить новорожденного сына и бросила его на диван. Мальчик ударился головой о твердую поверхность основания мебели, в результате чего получил травму головы, от которой скончался спустя несколько дней.

Вину в содеянном сибирячка признала полностью. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Саратове возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который ударил полуторамесячную дочь по голове. Между мужчиной и его супругой произошел конфликт, в ходе которого он ударил младенца кулаком в голову. Девочку госпитализировали — врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть