Смольный определил места, куда эвакуируют петербуржцев в случае ЧС

В правительстве Санкт-Петербурга определили безопасные районы города, в которые будут вывозить людей во время чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. Об этом сообщает «Фонтанка».

В тексте постановления правительства Санкт-Петербурга отмечается, что безопасными являются Выборгский, Курортный, Красносельский, Колпинский, Приморский, Пушкинский, Петродворцовый районы.

Собеседник издания в городской администрации объяснил, для чего был подготовлен данный перечень.

«Регламентная работа, в соответствии с требованием федерального законодательства. По-хорошему, это могло бы появиться и год назад, и два, но теперь вот так совпало. Плановая история», — рассказал представитель правительства Санкт-Петербурга.

Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о том, что Минпросвещения якобы дало указания проверить бомбоубежища в школах Москвы.

Лантратова подчеркнула, что информация является фейком. Она связалась с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, который заверил, что никаких спецуказаний не было и что это очередная попытка дестабилизировать ситуацию в стране с помощью информационных каналов.