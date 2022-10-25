В США учительница два года прятала у себя дома сбежавшего от родителей подростка

В США будут судить учительницу, которая на протяжении двух лет прятала у себя в доме школьника, сбежавшего из дома. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел в городе Сакраменто, штат Калифорния. 15-летний мальчик сбежал из дома после ссоры с родителями 18 мая 2020 года. На протяжении двух лет о его местонахождении было ничего неизвестно, а сотрудники правоохранительных органов проводили его поиски.

В марте 2022 года мальчик вернулся домой, однако объяснять родителям, где он был, не стал. Спустя некоторое время его преподаватель рассказала, что все это время подросток жил у нее.

После признания женщину арестовали. Ее обвиняют в незаконном удерживании несовершеннолетнего с целью сокрытия от родителей и содействие в совершении правонарушения малолетним. Педагога отправили в неоплачиваемый отпуск.

Ранее сообщалось, что комик три года содержала аферистку, выдумавшую себе рак и мертвых родственников.