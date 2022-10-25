В Калининграде после соревнований по карате школьнику пришлось удалить часть мозга

В Калининграде 16-летний школьник получил удар в голову на соревнованиях по карате. После этого ему потребовалось удалить часть головного мозга, сообщается в Telegram-канале Amber Mash.

22 октября 2022 года во Дворце спорта «Юность» проходил чемпионат и первенство Калининграда по карате среди подростков и взрослых. Во время соревнований 16-летний подросток получил удар в висок. Дежурный медик — главврач платной скорой помощи — осмотрел его и дал анальгин, а после отпустил домой, несмотря на то, что у школьника сильно болела голова. Уточняется, что 38-летнего Алексея Черкеса много раз увольняли с других мест работы.

Каратист дождался награждения, получил медаль и хотел пообщаться с друзьями, однако его забрала сестра.

Через три часа ему стало плохо. Бригада скорой помощи доставила его в реанимацию. Томография показала, что у школьника произошло кровоизлияние в мозг, ему была проведена срочная операция, во время которой удалили большой участок мозга в височной доле.

Ранее в Калининграде водитель автобуса не заметил, как зажал семилетнюю девочку дверью.

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