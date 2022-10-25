В Москве 25 октября наблюдается частичное солнечное затмение

На Земле во вторник, 25 октября, жители разных стран наблюдают частное солнечное затмение. В Москве его пик пришелся на 13:38 по местному времени. Об этом сообщает РИА Новости.

На небе можно заметить, как Луна снизу частично закрывает Солнце, рассказал корреспондент агентства. В Москве фаза затмения достигнет 0,71, а Солнце при этом будет закрыто Луной максимум на 63%.

Отмечается, что многие москвичи собрались в этот день в Парке Горького, чтобы посмотреть на редкое явление через телескопы. Среди них много детей и пенсионеров.

Другие пытаются увидеть затмение через диски, рассказал корреспондент. Также явление транслируется на большой экран внутри павильона в Парке Горького.

Чем особенно солнечное затмение 25 октября, чем такие явления интересны астрономам, действительно ли Луна вращается скорее вокруг Солнца, а не вокруг Земли, почему правильно смотреть на затмение через старую дискету или обертку от цветочного букета, — в материале «Газеты.Ru».