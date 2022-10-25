В Сети вышел документальный сериал о самых олимпийских городах России

На платформе Okko стартовал документальный сериал «Спортивные столицы», созданный при поддержке Института развития интернета, о самых олимпийских городах России: от Сочи и Краснодара до Махачкалы и Ханты-Мансийска.

Сериал расскажет о городах с олимпийским статусом, людях и их спортивных мечтах. Отмечается, что «Спортивные столицы» - это первый проект в Рунете, где приводятся доказательства обладания городом народного статуса столицы Олимпийского вида спорта. Ведущим проекта стал видеоблогер, фитнес-тренер Алексей Столяров.

Документальный сериал состоит из 6 серий, в которых зритель попадет на самые знаковые тренировочные локации и базы, увидит изнутри реабилитационные центры и познакомится с тренерами, которые готовят чемпионов.

Так, первая серия посвящена Краснодару, который, по мнению создателей проекта, по праву должен считаться столицей одного из самый молодых и динамичных олимпийских видов спорта - BMX freestyle. Здесь в 2013 году построили первый в России профессиональный комплекс XSA «Тренинг парк», ставший излюбленным местом уличных райдеров. Это место до сих пор считается лучшим скейт-парком в стране.

«Благодаря этой площадке наши ребята сильно спрогрессировали и сейчас выступают на всех соревнованиях вплоть до Олимпиады. Они тренируются по 10–15 лет», — говорит тренер будущих чемпионов Александр Белевский.

Как отметил его коллега Сергей Симкин, среди последователей BMX freestyle в Краснодаре 80-90% – приезжие из Челябинска, Майкопа, Москвы, Калининграда и других городов. Среди причин для переезда – мечта стать олимпийским чемпионом.

«С 2019 года BMX стал олимпийским видом спорта, и у нас многие тренируются ради того, чтобы поехать на Олимпиаду. Мы с командой делаем все, чтобы туда попасть», — рассказал член сборной России по BMX freestyle Роман Гилимзянов.

Первые серии документального сериала «Спортивные столицы» уже доступны для просмотра на платформе Okko.