Полиция задержала 29 человек после массовой драки мигрантов на юго-западе Москвы

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В Москве произошла потасовка с участием нескольких десятков рабочих. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 24 октября 2022 года на строительном объекте, расположенном на Мичуринском проспекте. По данным источника, между двумя группами рабочих, которые являются гражданами Узбекистана, Таджикистана и Турции, произошел конфликт, который вскоре перерос в драку.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые задержали 29 участников потасовки. В отношении иностранцев составили административные протоколы за мелкое хулиганство. По словам задержанных, причиной конфликта стали «неприязненные отношения».

В настоящий момент по факту случившегося проводят доследственную проверку. Отмечается, что никто в результате происшествия не пострадал.

Ранее стало известно, что в Москве две группы людей устроили потасовку возле торгового центра.

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