Жителя Бийска осудят за попытку изнасиловать девушку на лестничной площадке

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В Алтайском крае 23-летний житель Бийска обвиняется в покушении на изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, в июле 2022 года пьяный обвиняемый встретил на улице города незнакомую женщину. Мужчина предложил ей познакомиться, но россиянка отказалась. Когда девушка прошла в подъезд, россиянин набросился на нее и попытался изнасиловать. Женщина громко закричала и стала звать на помощь, и, услышав звук открывающейся двери, мужчина испугался и отпустил жертву.

«Под тяжестью собранных доказательств обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным и.о. прокурора города Бийска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге неизвестный изнасиловал 15-летнюю школьницу в туалете клуба, куда она пришла, чтобы отдохнуть вместе с друзьями.

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