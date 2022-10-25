За сутки в России выявили 6578 новых случаев коронавируса

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В России за сутки выявили 6578 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«Госпитализировано 1576 человек, на 231,8% больше по сравнению с 24 октября. Выписано в связи с выздоровлением 12 912 человек, на 55% больше по сравнению с 24 октября», — говорится в публикации.

В ведомстве также отметили, что за сутки от коронавируса скончались 84 человека.

Ранее сообщалось, что ученые из Германии и США нашли доказательства того, что коронавирус, вероятно, появился в результате биоинженерии. Ученый из университетской клиники Вюрцбурга Валентин Бруттель, принимавший участие в исследовании, заявил, что COVID-19 на 99,9% является искусственно созданной копией природного вируса.

До этого комиссия по коронавирусу британского медицинского журнала Lancet опубликовала доклад по итогам двух лет исследований. В нем допускается, что коронавирус мог возникнуть в лаборатории. В документе отмечается, что Соединенные Штаты отказываются раскрывать подробности исследований вирусов, связанных с COVID-19, что мешает провести полноценную независимую экспертизу.

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