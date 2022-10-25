В Сибири из-за урагана у рыбаков затопило припаркованные около берега реки автомобили

Рыбаки оставили свои автомобили под Новокузнецком и ушли рыбачить. Вернувшись, они увидели, что транспортные средства практически полностью скрылись под водой, сообщается в Telegram-канале Mash Siberia.

В село Осиновый плес, которое находится под Новокузнецком, приехали мужчины, чтобы порыбачить. Они оставили часть своих вещей и машины недалеко от берега реки и уплыли.

На выходных в регионе был сильный ураган: штормовой ветер поднял уровень воды. Из-за погодных условий машины рыбаков затопило практически полностью, а некоторые их вещи и лодки унесло течением.

Ранее сообщалось, что сильный ветер сорвал крышу с трехэтажного общежития в Новосибирске — в здании отключили горячую воду и свет. Находившихся внутри людей эвакуировали.

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