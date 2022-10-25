В МЧС назвали причину пожара на территории шахты «Луганская» в ЛНР

МЧС: пожар на шахте «Луганская» в ЛНР произошел из-за неосторожного обращения с огнем

В МЧС назвали причину пожара на территории шахты «Луганская» в Луганской народной республике, передает РИА Новости.

В ночь на 25 октября стало известно, что на территории шахты «Луганская» в поселке Юбилейный горит здание.

По данным МЧС ЛНР, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Пока лица, которые виноваты в произошедшем, не установлены.

«Горел мусор и автомобильные покрышки на площади 150 кв. м», — рассказали в ведомстве, уточнив, что пожар начался на заброшенных складах вблизи территории шахты.

Ранее сообщалось, что утром 24 сентября в Мурманской области обвалилась шахта «Каула-Котсельваара». Разрушилась горная порода. В результате погиб один человек — мужчина 1974 года рождения, который работал на шахте горнорабочим очистного забоя.

5 июля в шахте «Распадской-Коксовой» в Междуреченске произошло обрушение горной породы, спровоцированное подземными толчками магнитудой 4,3 и 3,2.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть