TMZ: актер из «Американской истории ужасов» Лесли Джордан погиб в ДТП

Актер Лесли Джордан, известный по сериалу «Американская история ужасов», погиб в ДТП. Об этом сообщает портал TMZ.

Авария произошла в Лос-Анджелесе утром 24 октября.

Предполагается, что Джордану стало плохо за рулем, он потерял управление и автомобиль врезался в здание.

Актеру было 67 лет.

Кроме того, Джордан сыграл в таких сериалах, как «Отчаянные домохозяйки» и «Сверхъестественное», а также снимался в фильмах «Прислуга», «Герой» и др.

В августе британский актер Джон Стайнер, известный по роли в «Калигуле», умер на 82-м году жизни. Артист скончался в больнице от полученных в ДТП травм, авария с участием двух автомобилей произошла в Калифорнии.