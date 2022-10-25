Диетолог Коробкина назвала абсурдной диету по группе крови

В последнее время все популярнее становится так называемая диета по группам крови, в соответствии с которой каждому человеку подходят или нет определенные продукты, в зависимости от индивидуальных антигенных характеристик эритроцитов. Диетолог, нефролог филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Анна Коробкина объяснила «Газете.Ru», почему эта диета не выдерживает никакой критики.

Так, по словам эксперта, сегодня нет ни одного качественного масштабного исследования об эффективности диеты по группе крови.

«Эта диета доходит до абсурдных утверждений. Допустим, абсолютно всем людям с третьей группой крови нельзя помидоры и огурцы, а людям со второй группой лучше отказаться от мяса. Но вместе с тем непонятно: а иначе что? Получается, согласно этой теории, диетологии не нужен индивидуальный подход, и почти 40% населения земли со второй группой крови можно дать одинаковую рекомендацию, например, «отказаться от красного мяса» и все проблемы со здоровьем и лишним весом будут решены», – говорит Коробкина.

Более того, как считает эксперт, данная диета совершенно не учитывает и климатические условия, и национальные привычки. Например, в соответствии с диетой большинству людей с первой группой крови не рекомендуется есть картофель, капусту, баклажаны, клубнику, все крупы, молоко. Вместе с этим первую группу крови по статистике имеют преимущественно славяне. Получается, большинству жителей России нужно отказаться от привычной и базовой еды.

«Связь между группой крови и питанием никак не доказана. Если верить в принципы питания по группе крови, то в организме якобы возникает конфликт пищевых белков и антител крови, что наносит вред здоровью. Но загвоздка в том, что любые белки никогда прямо не поступают в кровь, они перед этим расщепляются до аминокислот, и никакие антитела не смогут разобраться, откуда «родом» эти аминокислоты», – заключила Анна Коробкина.

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