На Урале мужчина задушил сотрудницу секс-шопа и прятался от полиции в шкафу

В Екатеринбурге вынесли приговор 23-летнему местному жителю, обвиняемому в убийстве 21-летней сотрудницы секс-шопа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел в июле 2021 года. В квартире нашли тело девушки — оно лежало в ванне с водой. Причиной смерти стало удушение.

К преступлению оказался причастен знакомый убитой. Он находился в состоянии опьянения и поссорился с жертвой, после чего задушил и положил в воду, инсценировав утопление.

После этого он украл из квартиры ювелирные изделия и технику. Спустя несколько месяцев его удалось задержать в Челябинске. Поняв, что за ним прибыли из полиции, подозреваемый спрятался в шкафу.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что во дворе одного из домов Норильска местные жители стали свидетелями жестокого избиения женщины. Момент расправы попал на видео, запись опубликовали в сети. На кадрах видеозаписи видно, что сначала женщина пытается убежать от агрессивного возлюбленного, затем падает на землю. После этого мужчина бьет девушку руками, пинает и швыряет из стороны в сторону.