Суд в Красноярске ликвидировал «Церковь последнего завета»

Красноярский краевой суд признал «Церковь последнего завета» запрещенной организацией. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

«Суд удовлетворил иск прокуратуры края о ликвидации Курагинской местной религиозной организации «Церковь Последнего Завета» и исключении ее из ЕГРЮЛ», — уточнили в пресс-службе.

По данным прокуратуры, в материалах церкви содержатся «доктринальные рекомендации, ограничивающие право на жизнь, свободу, неприкосновенность личности и защиту семьи». В ведомстве пояснили, что учение религиозной организации допускает признание «отклоняющегося от нормы поведения». Кроме того, сообщается об установленных фактах причинения вреда психике адептов «Церкви последнего завета».

Отмечается, что решение суда пока не вступило в силу.

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