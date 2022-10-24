В петербургском военкомате задержали нетрезвого мужчину с травматическим пистолетом

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Росгвардия Петербурга

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в здание военного комиссариата на Республиканской улице зашел 36-летний нетрезвый гражданин с пистолетом, сообщается в Telegram-канале Росгвардия Петербурга.

О вооруженном госте правоохранителям сообщил работник военкомата, после чего сотрудники Росгвардии вместе с нарядом ППСП его задержали. Отмечается, что мужчина сразу по их прибытии бросил оружие.

Мужчину доставили в отдел полиции. Позже было установлено, что пистолет был травматическим и принадлежал его сожительнице, которую привлекли к административной ответственности за нарушение правил хранения оружия.

26 сентября 25-летний обвиняемый — Руслан Зинин — начал стрельбу в военкомате Усть-Улимска, в результате чего пострадал военный комиссар Александр Елисеев. Он объяснил свой поступок тем, что его двоюродному брату пришла повестка.

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