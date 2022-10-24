Пластического хирурга из Краснодара признали виновным в смерти пациентки

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В Краснодаре вынесли приговор пластическому хирургу, обвиняемому в смерти пациентки после операции. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел в 2017 году. Мужчина сделал женщине пластику живота, однако не учел, что у пациентки был высокий риск развития тромбоэмболии. В итоге после операции у нее развились осложнения и она скончалась от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Вину он не признал. Врача осудили на два года, однако в связи с истечением срока давности преступления отпустили в зале суда.

Ранее сообщалось, что Московский областной суд 6 сентября приговорил к 9 и 9,5 годам колонии общего режима врачей из Калининграда Элину Сушкевич и Елену Белую по делу об убийстве недоношенного младенца.

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