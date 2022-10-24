В США внук украл у бабушки $13 тысяч и раздал их одноклассникам

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В США внук украл у бабушки деньги и раздал их одноклассникам, пишет Complex. Cообщается, что таким образом пенсионерка лишилась больше $13 тысяч.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в средней школе Лейк-Вейр в Саммерфилде. Оттуда в полицию поступило сообщение, что ученик раздавал одноклассникам деньги. Сотрудники учебного заведения обыскали рюкзак ребенка и нашли там $2500 наличными.

Школьник признался, что взломал сейф бабушки и украл около $13 тысяч. Благодаря работе полиции удалось вернуть $700. Директор школы обратился к родителям учеников, призвав их вернуть деньги, которые их дети могли получить от подростка.

«Никаких последствий за сдачу денег не будет», — добавил мужчина.

На данный момент ведется расследование инцидента. По словам офицеров, подростку грозит обвинение в крупной краже.

Ранее в США пастор украл 900 тыс. долларов, чтобы на эти деньги купить акции и машину.

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