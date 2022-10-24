Депутат Попов назвал «людоедскими» слова журналиста Красовского об украинских детях

Депутат Госдумы, ведущий программы «60 минут» Евгений Попов прокомментировал проверку Следственного комитета в отношении журналиста Антона Красовского. В беседе с «Газетой.Ru» он назвал ведущего телеканала RT «больным человеком», а его слова об украинских детях «людоедскими».

«Заявление людоедское. Надо голову проверить, а не нарушения УК. Нечего комментировать, больной человек. Больше сказать нечего», — заявил он.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания ведущего RT Антона Красовского, призвавшего топить украинских детей. Соответствующее заявление журналист сделал 20 октября во время эфира с приглашенным гостем, писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко.

«Вот прямо топить этих детей, топить. Это не ваш метод, вы интеллигентные люди, писатели-фантасты, а это наш метод. Вот прямо сказал «москали» — оккупировали и сразу прямо бросаешь в реку с буйным, бурным течением», — заявил Красовский в ответ на историю Лукьяненко о поездках на Украину в 1980-е годы.

Накануне главред RT Маргарита Симонян сообщила, что телеканал приостанавливает сотрудничество с ведущим. Сам Красовский в своем Telegram-канале принес извинения Симоньян и зрителям.

«Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться. Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого», — написал он.