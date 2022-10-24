В США полицейские перепутали домашнего кота с горным львом, пишет HuffPost. Офицеры, поняв свою ошибку, принесли извинения.

Полицейское управление в штате Айова предупредило местных жителей о том, на улицах города был замечен горный лев. Офицеры попросили людей держаться подальше от животного, а в качестве доказательства опубликовали видео, на котором якобы дикая кошка бегает по траве.

Однако это заявление рассмешило жителей, когда они поняли, что стражи порядка перепутали дикую кошку с домашней. Позже полицейские сами признали свою ошибку и принесли людям извинения, поблагодарив их за бдительность.

«Изначально мы думали, что это может быть горный лев и решили уведомить общественность», — рассказали специалисты.

Ранее пользователей соцсетей умилило видео с котом из Сингапура, катающимся с детской горки в одиночестве.