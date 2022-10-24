В СПЧ РФ назвали русофобией отстранение певицы с российским паспортом

Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов заявил РИА Новости, что отстранение певицы с двойным гражданством России и Финляндии от участия в вокальном конкурсе The Voice of Finland является проявлением русофобии.

»СПЧ много раз говорил, что русофобия уже переходит на конкретных людей и это уже фактически гонение по национальному признаку. Это такая же история, чем она отличается от фашизма? У нас кого-то с украинским паспортом гоняют, увольняют, дискредитируют? Конечно, нет», — сказал Кабанов.

Он добавил, что заявления стран Запада о демократических ценностях являются обманом. По его словам, подобными фактами должен заниматься ЕСПЧ.

Ранее заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов раскритиковал резолюцию ПАСЕ с обвинением российских политических партий в «пособничестве терроризму» и счел ее «коллективным помешательством», примером русофобии и дискриминации.