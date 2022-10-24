Восемь человек прописаны в доме в Иркутске, на который упал самолет Су-30

В доме в Иркутске, на который 23 октября упал российский самолет, прописаны восемь человек. Об этом сообщили в администрации города.

Отмечается, что фактически в доме проживали пятеро взрослых и один ребенок школьного возраста. Несовершеннолетний посещает кадетский класс МЧС в одной из иркутских школ.

В администрации заверили, что для жильцов дома уже восстановили документы, удостоверяющие личность, и акты гражданского состояния. Власти намерены привлечь спонсоров для оказания финансовой помощи пострадавшим.

Днем 23 октября самолет Су-30 упал в жилом секторе Иркутска в ходе испытательного полета. В результате погибли два пилота самолета — заслуженный летчик РФ Максим Конюшин и летчик-испытатель третьего класса Виктор Крюков.

В результате инцидента были повреждены несколько соседних зданий. В Следственном комитете России предварительными причинами крушения самолета назвали отказ техники или ошибка пилотирования.