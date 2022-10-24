На Курилах возбудили дело в отношении полицейского по подозрению в разглашении гостайны

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В отношении полицейского с Курильских островов возбуждено уголовное дело по подозрению в разглашении государственной тайны (ч. 1 ст. 283 УК РФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Федеральной службы безопасности России по Сахалинской области.

Речь идет о сотруднике полиции ОМВД РФ по Курильскому городскому округу. По данным ФСБ, гостайна стала известна правоохранителю в связи с исполнением должностных обязанностей.

В настоящее время фигурант заключен под стражу. Других подробностей не приводится.

Ранее сообщалось, что Томский областной суд приговорил ученого-физика Александра Лукина к 7,5 года лишения свободы по делу о государственной измене.

Также сообщалось, что публициста и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иностранным агентом) обвинили в государственной измене за публичные выступления с критикой российских властей за рубежом.

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