Склад с самоварами обокрали в Чайковском

В Пермском крае осудили троих жителей Чайковского, которые обокрали склад с самоварами. Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП по региону.

Следствие установило, что россияне 1982, 1986 и 1989 годов рождения забрались в склад на Промышленной улице и вынесли из него 5 латунных самоваров. Злоумышленники сдали краденые самовары в пункт приема металлолома и получили за них 3 тыс. рублей.

Через два часа деньги у приятелей закончились, и они украли еще 8 самоваров и сдали их в тот же пункт приема. Вечером того же дня владелец предметов сообщил об их пропаже в полицию. Правоохранители в короткие сроки установили личности преступников, поскольку паспортные данные одного из них были известны сотруднику пункта приема.

Суд признал троих обвиняемых виновными и приговорил ранее судимого россиянина к 2 годам 3 месяцам колонии строгого режима и штрафу в размере 8,5 тыс. рублей, а остальных двух фигурантов к полутора годам в колонии-поселении.

Ранее стало известно, что в Балашихе украли 4 километра телефонных проводов и лишили связи экстренные службы.