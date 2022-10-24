Хабаровчанин обвиняется в покушении на тетю и убийстве ее сожителя

В Хабаровске местный житель 1994 года рождения обвиняется в убийстве мужчины и покушении на убийство своей родственницы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Хабаровскому краю и ЕАО.

Инцидент произошел 25 июня 2022 года в квартире дома на Каховской улице. Пьяный обвиняемый поссорился с сожителем своей тети и ударил его ножом в область головы и тела не менее 13 раз. В результате полученных ран пострадавший скончался на месте.

После этого россиянин схватил топор и ударил им свою тетю по голове. В этот момент в квартиру зашел знакомый семьи, который остановил действия неадекватного мужчины. Россиянку госпитализировали, благодаря своевременной помощи медиков она выжила.

В настоящий момент обвиняемый находится в СИЗО. В ближайшее время его дело рассмотрит суд.

«Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в лесополосе под Сергиевым Посадом нашли тело пропавшего несколько дней назад водителя такси бизнес-класса. Главным подозреваемым в его убийстве стал 19-летний сын священника.