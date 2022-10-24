В Саратовской области грибник обнаружил человеческий скелет

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УМВД России по Оренбургской области/ural56.ru

В Саратовской области были обнаружены скелетированные останки человека. Об этом сообщает портал Саратов24daily со ссылкой на пресс-службу Следственного управления Следственного комитета по региону.

Человеческие останки были найдены 23 октября 2022 года в парке Кумысная поляна. На кости случайно наткнулся грибник, который и сообщил о своей находке в правоохранительные органы.

По факту обнаружения тела организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Останки отправлены на судебно-медицинскую экспертизу, полученные сведения сопоставят с базой данных без вести пропавших граждан.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области яхтсмены обнаружили посреди Волги тело 57-летнего мужчины.

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