Семья с двумя детьми заблудилась в лесу в Челябинской области

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В Челябинской области четыре человека заблудились в лесном массиве. Об этом сообщает пресс-служба управления ГОЧС Миасского городского округа.

Инцидент произошел 23 октября 2022 года в районе озера Кошкуль. Днем в экстренные службы поступило сообщение, что семья с двумя детьми потерялась в лесу и не может из него выйти.

В 17 часам 35 минутам спасателям удалось установить местоположение россиян. Сотрудники экстренных служб добрались до семьи и вывезли ее из леса.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» трое суток искали пожилую женщину с деменцией, которая потерялась рядом с деревней Вартемяги. Поиски завершились благополучно, бабушку нашли недалеко от деревни в поле.

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